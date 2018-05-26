صور.. آلاف يحتجون على تفاوض الأرجنتين مع صندوق النقد الدولى

بوينس أيرس (رويترز)

نظم آلاف الأرجنتينين احتجاجا، يوم الجمعة، على محاولة الحكومة الحصول على خط ائتمانى من صندوق النقد الدولى الذى ينحون باللائمة عليه فى صعوبات واجهتها البلاد خلال أزمة مالية سابقة.

وشاركت أحزاب معارضة ونقابات ومنظمات لحقوق للإنسان وفنانون فى المسيرة التى جرت قرب المسلة الرمزية فى بوينس أيرس تحت شعار "البلاد فى خطر".

وهذا أكبر احتجاج ضمن سلسلة من عدة احتجاجات نُظمت منذ إعلان الرئيس ماوريسيو ماكرى فى الثامن من مايو إنه بدأ محادثات تمويل مع صندوق النقد الدولى بعد تقلبات شهدتها الأسواق لأسابيع، وفاجأت هذه الخطوة غير المتوقعة المستثمرين وأججت مخاوف الأرجنتينين من تكرار الانهيار الاقتصادى الذى عانت منه البلاد فى 2001-2002.

وأنحى كثيرون فى الأرجنتين باللوم على إجراءات التقشف التى فرضها صندوق النقد الدولى فى تفاقم الأزمة التى أدت إلى وقوع الملايين فى براثن الفقر وحولت الأرجنتين إلى دولة منبوذة عالميا بعد أن تخلفت الحكومة عن سداد دين قياسى بلغ حجمه 100 مليار دولار.



الآلاف المتظاهرين فى الأرجنتين



جانب من احتجاجات الارجنتين



سيدات يشاركن فى مظاهرات الأرجنتين



مظاهرات الأرجنتين