video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة بريطانية: الصين تثبت بهدوء أنها طرف ثالث فى لعبة "ترامب/ كيم"

السبت، 26 مايو 2018 02:11 م
صحيفة بريطانية: الصين تثبت بهدوء أنها طرف ثالث فى لعبة "ترامب/ كيم" الرئيس الصينى شى جين بينج


كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

تحت عنوان "الصين تثبت بهدوء أنها طرف ثالث فى اللعبة بين ترامب وكيم"، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يروج لنفسه على أنه رئيس يبرم اتفاقات، وأنه بناء على ذلك حطم الاتفاق النووى مع إيران، ليعود ويطرحه بسلسلة جديدة من الشروط.
 
وأضافت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم، كتبه ريتشارد سبنسر ونقلت "بى بى سى عربى" أجزاء منه، أنه فيما يتعلق بكوريا الشمالية فقد بدأ بالتهديد والوعيد الذى استتبعه "قمة" يتفاوض فيها هو وكيم جونج أون على اتفاق، ويستدرك قائلا إن "الجميع لا ينظرون إلى العلاقات الدولية كما تنظر الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بكوريا الشمالية تنظر الصين إلى نفسها على أنها طرف فاعل مهم.
 
وأوضحت "تايمز" أن الرئيس الصينى شى جين بينج واضح تماما فى موقفه أن الصين ومصالحها الاقتصادية لن يحتلا مقاما ثانويا أمام المصالح الصينية، مضيفة أن الصين تهتم بإبقاء كوريا الشمالية داخل منطقة نفوذها أكثر من اهتمامها بحفنة الأسلحة النووية التى تمتلكها بيونج يانج، كما أن حدوث تقارب بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية والولايات المتحدة ليس فى مصلحة الصين.
 
وتابع "سبنسر" تقريره بالقول، إن الرئيس الصينى قد يلائمه على سبيل المثال أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، فى مقابل انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، وهو ما لن يكون على هوى الولايات المتحدة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: نتطلع إلى عقد القمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية

بوتين يأسف لإلغاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية

اخبار العالم

الصين

كوريا الجنوبية

قمة ترامب وكيم

ترامب وكيم

كوريا الشمالية




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة