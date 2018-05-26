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صحيفة إماراتية: هل تتراجع قطر عن سياساتها المشبوهة لتتفادى نفس مصير إيران؟

السبت، 26 مايو 2018 11:32 ص
صحيفة إماراتية: هل تتراجع قطر عن سياساتها المشبوهة لتتفادى نفس مصير إيران؟ تميم بن حمد


أبوظبى(أ ش أ)
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قالت صحيفة "البيان" الإماراتية "إنه من الغريب أن النظام القطرى وأبواقه لم يعبروا حتى الآن عن رأيهم فى الاستراتيجية الأمريكية الصارمة تجاه إيران وبرنامجها النووي، خاصة أن نحو نصف مطالب واشنطن من إيران تتعلق بدعمها الإرهاب والتنظيمات والميليشيات الإرهابية فى العديد من الدول العربية، الأمر الذى يجب أن تستوعبه قطر جيداً وتضعه فى اعتبارها للمستقبل".

وتحت عنوان "لعل قطر تستوعب الدرس" أشارت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، إلى أن الاستراتيجية التى أعلنها وزير الخارجية الأمريكى كشفت بوضوح عن تآمر النظام الإيرانى ونواياه السيئة وسياساته العدوانية تجاه جيرانه العرب، ونشاطاته الإرهابية ورغم حرص البعض من الأوروبيين على عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن أحداً منهم لم ينكر ما ورد فى الاستراتيجية الأمريكية من اتهامات للنظام الإيراني.

وتساءلت عن السبب الذى هجرت من أجله قطر بيتها العربي، وذهبت ترتمى فى أحضان النظام الإيراني، وعما ستفعله مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، وهل ستتحدى واشنطن وتستمر فى دعم النظام الإيرانى علناً أو سراً حتى ينكشف أمرها، وتوجه لها واشنطن نفس الاتهامات أم تتخلى عن غيها وعنادها، وتراجع سياساتها المشبوهة فى دعم الإرهاب، حتى تتفادى فى المستقبل مواجهة نفس المصير الإيراني.

واختتمت الصحيفة بالقول  "إن إيران باتت بعد الاستراتيجية الأمريكية والعقوبات المشددة عليها وعلى من يتعامل معها، كموطن الوباء الذى يهرب منه الجميع، فهل تستوعب قطر الدرس وتتخلى عن هذا (الشرف) الموبوء".

 


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