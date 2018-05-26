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صحيفة أمريكية:الانقسامات داخل كوريا الشمالية قد تكون سبب رسائلها المتضاربة

السبت، 26 مايو 2018 01:23 م
صحيفة أمريكية:الانقسامات داخل كوريا الشمالية قد تكون سبب رسائلها المتضاربة زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون


كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الرسائل المتضاربة القادمة من كوريا الشمالية، والتى دفعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إلغاء القمة المخططة لها، ربما تعكس انقسامات داخلية فى حكومة كيم كونج أون أو محاولاته لاسترضاء فصائل منافسة، حسبما يقول محللون.

 

وقال بروس بينيت من مؤسسة راند، إنه لا يمكن افتراض أنه -أى كيم- ، فى حالة سيطرة تامة.

 

وكان ترامب قد ألغى قمة 12 يونيو المقبل فى سنغافورة، مبررا ذلك بالتصريحات العلنية القادمة من بيونج يانج، لكن عاد وترك الباب مفتوحا لإمكانية انعقاد القمة بعد بيان يحمل لهجة أكثر تصالحية من كوريا الشمالية.

 

وتفترض الولايات المتحدة بشكل عام أن سياسة كوريا الشمالية يمليها كيم بشكل صارم بعد أن عزز سلطته عند توليه الحكم عام 2011 فى أعقاب وفاة والده. وكان كيم قد قتل خصومه السياسيين وألقى بالمعارضين فى معسكرات العمل.

 

 إلا أن الولايات المتحدة لديها فقط الرؤية الأكثر قتامة لما يجرى داخل البلد المغلق، ويقول المحللون إنه لا يمكن استبعاد الانقسامات السياسية داخل الحكومة عند محاولة تفسير التصريحات العامة القادم من كوريا الشمالية. كما يتعين على كيم أن يسترضى الجيش، المؤسسة القوية التى تمتد سيطرتها عبر البلاد.

 

ويقول جيفرى لويس، المحلل فى معهد ميدلبورى للدراسات الدولية، إن هناك بالتأكيد سياسات فى كوريا الشمالية، لكن لكننا نتظاهر بأنها غير موجودة لأننا لا نراها.  فكيم لم يتخلص من كل خصومه فى البلاد، والجيش سيكون متشككا إزاء أى محاولات لتقليص أو القضاء على الترسانة النووية للبلاد.

 

 


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