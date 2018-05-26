شرطة عمان السلطانية تنفى صحة فيديو انجراف عشرات السيارات بسبب إعصار "مكونو"

كتب سمير حسنى

نفت شرطة سلطنة عمان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صحة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والذى يظهر فيه انجراف العديد من السيارات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول نتيجة الإعصار الذى يضرب البلاد.

لا صحة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوضح انجراف بعض المركبات جرّاء الأودية في محافظة ظفار، إذ أن المقطع يعود إلى أحد الدول الشقيقة خلال السنوات الماضية.#لا_للإشاعات#مكونو_عمان_جاهزة #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/5U1uoDtsRR — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 26, 2018

وكتبت الشرطة عبر حسابها:"لا صحة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى والذى يوضح انجراف بعض المركبات جراء الأودية فى محافظة ظفار، إذ أن المقطع يعود إلى أحد الدول الشقيقة خلال السنوات الماضية".

يشار إلى أن إعصار "مكونو" يضرب البلاد، وسبب خسائر فى الأرواح فضلا عن الخسائر المادية، ودعت السلطات العمانية السكان المحليين للبقاء فى منازلهم حفاظا على سلامتهم، وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية، وعدم المجازفة بعبور الأودية والاستماع لتعليمات السلامة فى الظروف الاستثنائية.

وحذرت السلطات المواطنيين من وجود حفر عميقة جراء مشاريع يجري العمل عليها حاليا، امتلأت بالمياه جراء الإعصار.