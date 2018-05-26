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شرطة عمان السلطانية تنفى صحة فيديو انجراف عشرات السيارات بسبب إعصار "مكونو"

السبت، 26 مايو 2018 12:23 م
شرطة عمان السلطانية تنفى صحة فيديو انجراف عشرات السيارات بسبب إعصار "مكونو" إعصار مكونو


كتب سمير حسنى
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نفت شرطة سلطنة عمان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صحة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والذى يظهر فيه انجراف العديد من السيارات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول نتيجة الإعصار الذى يضرب البلاد.

 

 

وكتبت الشرطة عبر حسابها:"لا صحة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى والذى يوضح انجراف بعض المركبات جراء الأودية فى محافظة ظفار، إذ أن المقطع يعود إلى أحد الدول الشقيقة خلال السنوات الماضية".

 

يشار إلى أن إعصار "مكونو" يضرب البلاد، وسبب خسائر فى الأرواح فضلا عن الخسائر المادية، ودعت السلطات العمانية السكان المحليين للبقاء فى منازلهم حفاظا على سلامتهم، وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية، وعدم المجازفة بعبور الأودية والاستماع لتعليمات السلامة فى الظروف الاستثنائية.

 

وحذرت السلطات المواطنيين من وجود حفر عميقة جراء مشاريع يجري العمل عليها حاليا، امتلأت بالمياه جراء الإعصار.


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