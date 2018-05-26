سوريا تسلم سفيرى روسيا وإيران بدمشق أسماء أعضاء مناقشة الدستور الحالى

سوريا تسلم سفيرى روسيا وإيران بدمشق أسماء أعضاء مناقشة الدستور الحالىالسبت، 26 مايو 2018 03:55 م
وزير الخارجية السورى وليد المعلم
إضافة تعليق
سلمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت، سفيرى روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحإلى .
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر رسمى بوزارة الخارجية السورية، أن الخارجية قامت بتسليم كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالى والذين تدعمهم الحكومة السورية .
إضافة تعليق
تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم
صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة