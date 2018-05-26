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السبت، 26 مايو 2018 03:56 م
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سوريا تسلم سفيرى روسيا وإيران بدمشق أسماء أعضاء مناقشة الدستور الحالى

السبت، 26 مايو 2018 03:55 م
سوريا تسلم سفيرى روسيا وإيران بدمشق أسماء أعضاء مناقشة الدستور الحالى وزير الخارجية السورى وليد المعلم


دمشق (أ ش أ)
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سلمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت، سفيرى روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحإلى .

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر رسمى بوزارة الخارجية السورية، أن الخارجية قامت بتسليم كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالى والذين تدعمهم الحكومة السورية .

 

 


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