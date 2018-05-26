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سلطنة عمان: إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية غدا بعد تراجع الإعصار

السبت، 26 مايو 2018 12:46 م
سلطنة عمان: إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية غدا بعد تراجع الإعصار إعصار مكونو


مسقط (أ ش أ) و(ا ف ب)
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بسلطنة عمان اليوم السبت، إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح غد الأحد، نظرا لتراجع تأثير الإعصار المدارى "مكونو" بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة، وبالتنسيق مع الشركات المشغلة.

ووفقا لوكالة أنباء سلطنة عمان، فإن خطوط الملاحة الجوية الدولية فى المجال الجوى العمانى التى تأثرت بمرور الإعصار المدارى، تعاود نشاطها بكل إنسيابية.

وانخفضت حدة الاعصار "مكونو"، اليوم السبت ليصبح عاصفة إستوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.

وقد اجتاح الإعصار الاستوائى الأول لموسم 2018 فى شمال المحيط الهندى الخميس جزيرة سقطرى اليمنية حيث لقى سبعة أشخاص على الأقل هم خمسة يمنيين وهنديان، متفهم بحسب وزير الثروة السمكية فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين.

وقال الوزير اليمنى إن فرق الانقاذ عثرت على جثامين أربعة بحارة هنود كانوا فى عداد المفقودين ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على ثمانية بحارة هنود آخرين، وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أرخبيل سقطرى "محافظة منكوبة".

وضرب الإعصار الجمعة سواحل محافظتى ظفار والوسطى فى جنوب سلطنة عمان، مصحوبا برياح شديدة السرعة وأحوال جوية سيئة ليصبح إعصارا من الدرجة الثانية.

وأفادت الشرطة عن مقتل رجل كان يقود سيارته التى غمرتها الفيضانات قرب مدينة صلالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأعلنت أجهزة الدفاع المدنى انقاذ مئات الأشخاص بينهم 260 من البحارة الأجانب حوصروا فى البحر. وأكدت أن الإعصار تراجع إلى عاصفة إستوائية مع سرعة رياح بلغت 90 كلم فى الساعة.

وبحسب الأرصاد الجوية العمانية، تتوجه العاصفة فى الوقت الحالى نحو السعودية ومن المتوقع تساقط أمطار غزيرة الأحد، وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن مطار صلالة مغلق حتى منتصف ليل السبت رغم أن الأمطار توقفت تقريبا.


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تراجع اعصار مكونو

اعصار مكونو

مكونو




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