سقوط قتيل فى أعمال عنف جديدة بأفريقيا الوسطى

بانجى (أ ف ب)

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون بجروح فى أعمال عنف جديدة اندلعت مساء الجمعة، وتواصلت خلال الليل فى حى "بى كا5" الذى تسكنه أكثرية مسلمة فى بانجى، كما أعلنت مصادر رسمية السبت، لوكالة فرانس برس.

وهاجم عناصر واحدة من الميليشيات المسماة "الدفاع الذاتى" فى هذا الحى التجارى مساء الجمعة، منزل أتاهيرو بالادودو رئيس بلدية الدائرة الثالثة التى تضم هذا الحى، كما ذكرت وزارة الداخلية فى أفريقيا الوسطى.

وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس "كنت فى منزلى أفطر بهدوء، ووصلت القنبلة اليدوية، قالت لى الشرطة إن تحقيقا قد فتح للتو".

وأدت عمليات ثأر تلت ذلك إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح، كما قال مسئول فى مسجد على بابولو فى حى "بى كا5".

ونقل عدد كبير من الجرحى إلى مركز هنرى دونان الصحى للصليب الأحمر فى أفريقيا الوسطى الواقع فى الحى، وبعد ذلك نقل 4 إلى المستشفى الذى تتولى إدارته منظمة أطباء بلا حدود، فى قطاع آخر من بانجى، كما ذكر سكان من الحى.

وصباح السبت، كانت شوارع الحى ذى الأغلبية المسلمة مقفرة والمتاجر مقفلة.