زعيم أهل السنة بإيران يبعث رسالة إلى "الصدر" بالعراق لتجنب التمييز المذهبى

كتبت إسراء أحمد فؤاد

بعث زعيم أهل السنة فى إيران ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهى، رسالة إلى الزعيم الشيعى مقتدى الصددر فى العراق هنأه على فوز تحالف "السائرون" فى الانتخابات البرلمانية فى العراق ودعاه لتشكيل حكومة وطنية وإقامة العدل والمساواة دون التمييز على أساس المذهب والعقيدة.

وبحسب موقع زعيم السنة، وصف عبد الحميد فوز تحالف "السائرون" في الانتخابات البرلمانية في العراق بالفرصة الاستثنائية في تاريخ العراق، قائلا: "فوز تحالف سائرون بقيادتكم والذى ظهر فى الساحة السياسية العراقية باتجاهات وبرامج جديدة، فرصة ذهبية للعراق، كما أشار خطيب أهل السنة إلى ظهور جماعات التطرف والعنف، والكثير من الأزمات التي يعاني منها العراق معتبرا أن هذه المشكلات تعود جذورها إلى السياسات الخاطئة، قائلا: إنّ دراسة هذه المشكلات تشير إلى أن قسما كبيرا منها نشأ نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات التي تولّت إدارة البلد بعد إسقاط النظام السابق، حيث سعت هذه الحكومات في تهميش شرائح كبيرة من الشعب العراقي بناء على الفوارق القومية والمذهبية أو الدينية، وحرمتهم من حقوقهم المشروعة، وجعلتهم في يأس وإحباط.

وأكد مدير جامعة دار العلوم زاهدان على ضرورة الاهتمام بأصل الكفاءات في التوظيف بالعراق قائلا: «للأسف شاع اليوم في العالم أن الشيعة والسنة لا يتحمّل بعضهم البعض ويضيّع بعضهم حقوق البعض، وعلينا مواجهة هذه الدعاية من خلال تنفيذ العدل والمساواة واستخدام الكفاءات من غير تمييز بين أبناء شعب واحد على أساس المذهب والعقيدة، لان أسوأ الحكومات هي التي تؤظف بناء على المذهب لا على الكفاءة، وأسوأ منها أن يستبدل طاغية بآخر، وأفضل الحكومات هي الحكومة الشعبية التي تحترم الشعب وتكون بجانبه في الشدة والرخاء».

وأوصى فضيلة الشيخ عبد الحميد السيد "مقتدى الصدر" بتأسيس حكومة شاملة، قائلا: «نحن إذ نأمل منكم المبادرة إلى تأسيس حكومة وطنية شاملة متكوّنة من القوميات والمذاهب والأديان الموجودة في العراق، وخاصة أهل السنة، بحيث يشعر كافة شرائح الشعب العراقي أنهم شركاء في الدولة القادمة لبلادهم، وأن الموجودين في الحكومة يمثّلونهم حقيقة".

واعتبر زعيم سنة إيران، في ختام الرسالة ان وحدة العراق وأمنه في تطبيق العدل وإزالة التمييزات، وأضاف قائلا: إننا على قناعة تامة بأن وحدة الشعب العراقي وأمن البلاد، لا يتحققان بالحشود العسكرية والحروب، بل بالسياسة الجيّدة وتنفيذ العدل وإزالة التمييزات، وبهذه الطريقة سيكون للعراق مستقبل زاهر.