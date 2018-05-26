رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يزور مصابى غزة

‏( أ ش أ)

قام رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط بزيارة إلى جرحى ومصابى مسيرة العودة من أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والذين يعالجون بمكرمة من العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين فى مستشفى الحسين بالمدينة الطبية فى عمان .

وقال " شموط " فى بيان صحفى صدر اليوم بالقاهره عن رئاسة اللجنة " إنه قام بزيارة 23 من الجرحى والمصابين من أهل غزة الذى أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلى على مسيرة العودة فى قطاع غزة، وذلك للإطمئنان عليهم ومواساتهم وتقديم الدعم لصمودهم فى وجه الاحتلال الصهيونى

فيما طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الاسرائيلى وذلك على خلفية جرائمه المستمرة بحق الارض والشعب الفلسطينى والتى كان أخرها يوم أمس حيث استهدف المدنيين الفلسطينيين العزل من بينهم الأطفال والنساء والمسعفين الطبيين.

وقال الدكتور امجد شموط أن اسرائيل هى كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية، مطالبا المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بسرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال.

كما طالب شموط الأمين العام للأمم المتحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف جرائم الاحتلال من ناحية ووقف الإجراءات الامريكية المخالفة للقانون الدولى والمعادية لحقوق الشعب الفلسطينى والسلم والأمن الدوليين فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لمواجهة هذا الاعتداء الامريكى المتمثل بنقل السفارة الامريكية لمدينة القدس الاسلامية العربية الفلسطينية ،مشددا على أن الحقوق بها غير قابلة للتصرف من احد.