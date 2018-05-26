رئيس كولومبيا: بلادنا ستصبح أول شريك عالمى لحلف الناتو من أمريكا الجنوبية

بوجوتا (أ ش أ)

أعلن الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس، اعتزام بلاده أن تصبح رسمياً أول "شريك عالمى" لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" من قارة أمريكا الجنوبية.

ونقل راديو (صوت أمريكا) اليوم السبت، عن سانتوس قوله "سنضفى فى بروكسل، الأسبوع المقبل، الصفة الرسمية لدخول كولومبيا حلف الناتو بصفتها شريكاً عالمياً، وسنكون الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتينية التى تحظى بذلك".

وقال سانتوس، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2016، أن هذه الخطوة ستحسن من صورة كولومبيا عالمياً.

من جانبه، أعلن حلف الناتو - فى بيان - أن مجالات التعاون مع كولومبيا ستشمل الأمن السيبرانى والأمن البحرى وعلاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة وبناء قدرات وإمكانات القوات المسلحة الكولومبية.

يُشار إلى أن كولومبيا و"الناتو" توصّلا إلى اتفاقية شراكة فى مايو 2017 بعد عقد اتفاق سلام مع حركة "فارك" المتمردة فى البلاد.