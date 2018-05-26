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رئيس الوزراء الإيرلندى: نتائج الاستفتاء حول الإجهاض "ثورة هادئة"

السبت، 26 مايو 2018 02:30 م
رئيس الوزراء الإيرلندى: نتائج الاستفتاء حول الإجهاض "ثورة هادئة" رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فرادكار


دبلن (أ ف ب)
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صرح رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فرادكار السبت، أن فوز الـ"نعم" فى استفتاء تعديل القانون حول الإجهاض جاء "نتيجة ثورة هادئة".

وقال فرادكار لقناة التلفزيون الحكومية "أر تى أى" إن "ما نراه اليوم هو نتيجة ثورة هادئة جرت فى إيرلندا فى السنوات العشر أو العشرين الأخيرة".

وكشف استطلاعان للرأى عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن إيرلندا البلد ذو التقاليد الكاثوليكية الراسخة، صوتت لمصلحة السماح بتشريع الاجهاض، فى استفتاء تاريخى بدأ فرز الاصوات رسميا فيه صباح السبت.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس" لحساب قناة "آر تى ايه" التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب، فإن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" فى الاستفتاء بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ"لا".

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد "إيبسوس/ام ار بى آي" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" وشمل اربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم فى 160 مركز اقتراع فى سائر انحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".          

 


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