دبلوماسى أمريكى: بيونج يانج لن تعود إلى استئناف تجاربها النووية

واشنطن(أ ش أ)

أعرب كريستوفر هيل رئيس الوفد الأمريكى السابق بالمحادثات السداسية لنزع سلاح النووى بشبه جزيرة الكورية عام 2008، عن اعتقاده بأن بيونج يانج لن تعود إلى استئناف تجاربها النووية.

وقال هيل - وفقا لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم السبت، " إننى أشك فى أن يكون هناك استئناف مبكر للمحادثات، ولا أرى وجود مؤشر إلى أن كوريا الشمالية سوف تعود لاستئناف التجارب النووية"، مشيرا إلى أن بيونج يانج بحاجة الآن إلى بناء موقع جديد للتجارب النووية لأن الموقع القديم أصبح غير صالح للتجارب بعد إجرائهم 6 تجارب فيه.

واعتبر الدبلوماسى أن المشكلة تكمن فى أن الإدارة الأمريكية لم تحضر بشكل مناسب لاجتماع القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعمى الكورى الشمالى كيم جونج أون، مشددا على ضرورة إعداد بيان يحدد نقاط الخلاف بين الطرفين، مشيرا إلى أن قمة لا تحقق نتائج ستكون أسوأ، لافتا إلى أن لقاء الرئيسين يجب أن يتم بعد الاتفاق على تكليف فريقين لإعداد بحث كامل من أجل نزع السلاح فى شبه الجزيرة الكورية .