video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى أمريكى: بيونج يانج لن تعود إلى استئناف تجاربها النووية

السبت، 26 مايو 2018 11:04 ص
دبلوماسى أمريكى: بيونج يانج لن تعود إلى استئناف تجاربها النووية كريستوفر هيل رئيس الوفد الأمريكى السابق لنزع سلاح كوريا الشمالية النووى


واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب كريستوفر هيل رئيس الوفد الأمريكى السابق بالمحادثات السداسية لنزع سلاح النووى بشبه جزيرة الكورية عام 2008، عن اعتقاده بأن بيونج يانج لن تعود إلى استئناف تجاربها النووية.

وقال هيل - وفقا لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم السبت، " إننى أشك فى أن يكون هناك استئناف مبكر للمحادثات، ولا أرى وجود مؤشر إلى أن كوريا الشمالية سوف تعود لاستئناف التجارب النووية"، مشيرا إلى أن بيونج يانج بحاجة الآن إلى بناء موقع جديد للتجارب النووية لأن الموقع القديم أصبح غير صالح للتجارب بعد إجرائهم 6 تجارب فيه.

واعتبر الدبلوماسى أن المشكلة تكمن فى أن الإدارة الأمريكية لم تحضر بشكل مناسب لاجتماع القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعمى الكورى الشمالى كيم جونج أون، مشددا على ضرورة إعداد بيان يحدد نقاط الخلاف بين الطرفين، مشيرا إلى أن قمة لا تحقق نتائج ستكون أسوأ، لافتا إلى أن لقاء الرئيسين يجب أن يتم بعد الاتفاق على تكليف فريقين لإعداد بحث كامل من أجل نزع السلاح فى شبه الجزيرة الكورية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد خطا للسكك الحديدية بعد اكتماله

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد عمليات إنشاء منطقة سياحية ساحلية

البيت الأبيض: نتطلع إلى عقد القمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية

بيونج يانج

كوريا الشماليه

امريكا

شبه الجزيره الكوريه




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة