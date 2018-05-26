جيش الاحتلال يعلن وفاة رقيب من الكوماندوز متأثرا بجروح أصيب بها فى الضفة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلى، وفاة الرقيب رونين لوبارسكي، ذو العشرين عاما، من قوات الكوماندوز، متأثرا بجروحه التى أصيب بها الأسبوع الماضى.

ونشر جيش الاحتلال، صورة لرونين لوبارسكي، على صفحته بموقع التواصل "تويتر" وكتب عليها: توفى الرقيب لوبارسكي، متأثرا بجروحه التى أصيب بها الخميس الماضى خلال عملية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، يوم الخميس الماضى، بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط "جسم ثقيل" عليه خلال عملية لاعتقال فلسطينيين فى مخيم الأمعرى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.