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جمعية فرنسية فلسطينية تدعو لإلغاء زيارة نتنياهو لفرنسا بعد مجازر إسرائيل بغزة

السبت، 26 مايو 2018 10:32 ص
جمعية فرنسية فلسطينية تدعو لإلغاء زيارة نتنياهو لفرنسا بعد مجازر إسرائيل بغزة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


كتب: أحمد علوى
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دعت جمعية "التضامن الفرنسية الفلسطينية" المعنية بالشأن الفلسطينى، إلى إلغاء فعالية ثقافية مشتركة بين فرنسا وإسرائيل مقررة بعد أسبوعين، على خلفية المجزرة الإسرائيلية التى ارتكبت فى قطاع غزة.

 

وبسبب المجزرة الإسرائيلية فى غزة، طالبت الجمعية فى بيان لها بإلغاء فعالية "موسم إسرائيل-فرنسا 2018"، وهو مشروع ثقافى مشترك بين فرنسا وإسرائيل، ومن المنتظر أن ينطلق فى 5 يونيو المقبل.

 

وطالب البيان أيضا بإلغاء الزيارة المقررة بعد أقل من أسبوعين لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى فرنسا، لحضور مراسم افتتاح الفعالية، مشيرا إلى قتل "إسرائيل" للمتظاهرين العزل والسلميين على حدود غزة، يومى 14 و15 مايو الجارى.

 

وقالت الجمعية "لا لزيارة مجرم الحرب نتنياهو لفرنسا، كما ينبغى إلغاء الفعالية".

 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى فى 14 مايو مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين.

 


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