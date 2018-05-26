تركيا تندد بقرار السماح لحزب موال للأكراد بعقد مؤتمر فى ألمانيا

تركيا تندد بقرار السماح لحزب موال للأكراد بعقد مؤتمر فى ألمانياالسبت، 26 مايو 2018 04:51 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
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قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، إنها تندد بقرار ألمانيا بالسماح لحزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد بعقد مؤتمر فى كولن بعد أن منعت من قبل سياسيين من الحزب الحاكم من عقد لقاءات جماهيرية هناك ووصفت الخطوة بأنها تعكس "ازدواجية المعايير".
وقالت الوزارة فى بيان "هذا النهج المزدوج الذى ندينه بشدة لا يمكن أن يتسق مع الديمقراطية، والحرب ضد الإرهاب وتوقعات التطبيع فى العلاقات التركية الألمانية".
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