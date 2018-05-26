ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق حول مجموعة "زد تى إى" الصينية

(أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف حول مجموعة "زد تى إى" الصينية للاتصالات، ما أثار غضب أعضاء فى الكونجرس من ديمقراطيين وحتى جمهوريين.

وكتب ترامب على تويتر "أغلقتها (المجموعة)، والآن لندعها تفتح من جديد مع ضمانات أمنية مشددة وتغيير فى الإدارة ومجلس الإدارة، وفرض شراء مكونات أمريكية وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار".

وندد ترامب كذلك مساء الجمعة بسياسة أسلافه الاقتصادية واتهمهم بأنهم "سمحوا لشركة الاتصالات زد تى إى بالازدهار بدون أى ضوابط أمنية".

وانتقد الديمقراطيين آخذا عليهم "اتفاقاتهم التجارية المزعومة التى تحولت إلى مضحكة للعالم".

وكانت الولايات المتحدة فرضت فى آذار/مارس 2017 غرامة قدرها 1,2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران، وأرفقت الغرامة بالمطالبة بتغييرات داخل مجلس إدارتها.

وفى منتصف أبريل، فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على "زد تى إى" يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التى تصدرها الشركة.

وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التى تعتمد على الشرائح الأمريكية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية وعرض حوالى 75 ألف وظيفة للخطر.

إلا أن هذه العقوبات تنعكس أيضا على الشركات الأميركية التى كانت تبيع المجموعة مكونات، وهو ما أقر به الرئيس نفسه الثلاثاء، وتلقى ترامب مؤخرا طلبا من الرئيس الصينى شى جينبينغ لرفع العقوبات عن المجموعة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع على الملف أن الاتفاق ينص كذلك على توظيف مسؤولين أميركيين فى المجموعة لضمان التزامها بالقانون الأمريكى.

وندد عدد من أعضاء الكونغرس باحتمال التوصل إلى اتفاق ورأت رئيسة الأقلية الديموقراطية فى مجلس النواب نانسى بيلوسى على تويتر أن ذلك سيكون "خيانة مذهلة للشعب الأمريكى".

وكتب السناتور الديمقراطى عن ولاية نيويورك تشاك شومر أنه إذا ما وقعت الإدارة مثل هذا النص فإن "الرئيس ترامب سيجعل الصين عظيمة من جديد"، ساخرا من شعار ترامب الانتخابى خلال حملته عام 2016 "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، كما دعا شومر الحزبين فى الكونجرس إلى توحيد جهودهما للتصدى لمثل هذا الاتفاق.

من جهته رأى السناتور الجمهورى عن فلوريدا ماركو روبيو أن الاتفاق سيكون "جيدا لزد تى إى والصين" وكتب فى تغريدة "الصين تسحق الشركات الأمريكية بلا رحمة وتستخدم شركات الاتصالات هذه للتجسس علينا وسرقتنا".

وردا على أسئلة فى مجلس الشيوخ حول هذا الاتفاق المحتمل قبل إعلان الرئيس عنه على تويتر، أكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أن "أى تغيير" فى العقوبات الأميركية سيأخذ فى الاعتبار "مسائل الحماية الوطنية وحماية التكنولوجيات الأمريكية".

وأضاف "لم يكن الهدف إبعاد زد تى إى عن عالم الأعمال، بل أن تلتزم ببرنامجنا للعقوبات".