ترامب يعلن الإفراج عن أمريكى معتقل فى فنزويلا

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر السبت، الإفراج عن أمريكى كان معتقلا فى فنزويلا، فى إشارة واضحة إلى جوشوا هولت المبشر المورمونى الذى تتهمه كراكاس بتنظيم مجموعة مسلحة لزعزعة حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب على تويتر بدون أن يذكر أى اسم "نبأ سار مع الإفراج عن الرهينة الأمريكى فى فنزويلا".

لكنه أضاف أن "سكان ولاية يوتا الرائعين سيشعرون بسرور كبير".

ويوتا ولاية أمريكية تضم عددا كبيرا من المورمون ويتحدر هولت منها.