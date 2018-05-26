ترامب: لا خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية

(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة اليوم السبت إن موقف إدارته موحد فيما يخص النهج السياسى المتبع مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "لا خلاف على الإطلاق داخل إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية، وإذا كان هناك خلاف فلا بأس".

يأتى تصريح ترامب بعد تقارير إعلامية عن خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومى جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية مع اقتراب الدولتين من عقد قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.