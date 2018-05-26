video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: لا خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية

السبت، 26 مايو 2018 07:10 م
ترامب: لا خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية ترامب
(رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة اليوم السبت إن موقف إدارته موحد فيما يخص النهج السياسى المتبع مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "لا خلاف على الإطلاق داخل إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية، وإذا كان هناك خلاف فلا بأس".

يأتى تصريح ترامب بعد تقارير إعلامية عن خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومى جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية مع اقتراب الدولتين من عقد قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: فريق أمريكى يغادر لسنغافورة للتحضير للقمة بين ترامب وكيم

من ميادين السياسة إلى ساحات القتال.. مناورات "حافة الهادى" تكشف خلافات واشنطن وبكين.. الجيش الأمريكى يمنع القوات الصينية من المشاركة للمرة الأولى.. ومراقبون: ترامب غير راض عن المحادثات التجارية

ترامب يعلن الإفراج عن أمريكى معتقل فى فنزويلا

ترامب

الإدارة الأمريكية

كوريا الشمالية

القمة الامريكية الكورية




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة