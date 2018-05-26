video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تدمير مضافتين ومعمل لإعداد المتفجرات تابعين ل"داعش " فى "ديالى " العراقية

السبت، 26 مايو 2018 04:39 م
تدمير مضافتين ومعمل لإعداد المتفجرات تابعين ل"داعش " فى "ديالى " العراقية الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت قيادة عمليات "ديالى " العراقية، اليوم السبت، تدمير "مضافتين " و"معمل " لإعداد المتفجرات تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية مطادرة خلايا التنظيم الإرهابى على الحدود مع محافظة "صلاح الدين" .

ونقلت قناة " السومرية نيوز " العراقية عن قائد عمليات ديإلى ، الفريق الركن ، مزهر العزاوى ، قوله ، إن المرحلة الأولى من عملية مطادرة خلايا "داعش" على الحدود بين ديإلى ، وصلاح الدين ضمن مناطق : الميتة وسبيعات والحاوى والمطيبيجة ، تم الانتهاء من تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها ، بوصول القطع الأمنية إلى النقاط المحددة لها.

وأضاف العزاوي، أن نتائج المرحلة الأولى هى تدمير "مضافتين" وضبط معمل لإعداد المتفجرات ، تم تدميره من قبل الجهد الهندسى للقوات الأمنية، لافتا إلى وجود مراحل أخرى للعملية الأمنية.

وكانت قيادة عمليات ديإلى قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، انطلاق عملية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" على الحدود مع "صلاح الدين " بغطاء من طيران الجيش ، ومشاركة قوات أمنية مشتركة مدعومة ب"الحشد الشعبي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد

الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين جراء انفجار قرب سوق شعبية جنوب بغداد

الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين جنوب غربى كركوك

العراق

اخبار العراق

داعش

اخبار داعش

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة