تدمير مضافتين ومعمل لإعداد المتفجرات تابعين ل"داعش " فى "ديالى " العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات "ديالى " العراقية، اليوم السبت، تدمير "مضافتين " و"معمل " لإعداد المتفجرات تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية مطادرة خلايا التنظيم الإرهابى على الحدود مع محافظة "صلاح الدين" .

ونقلت قناة " السومرية نيوز " العراقية عن قائد عمليات ديإلى ، الفريق الركن ، مزهر العزاوى ، قوله ، إن المرحلة الأولى من عملية مطادرة خلايا "داعش" على الحدود بين ديإلى ، وصلاح الدين ضمن مناطق : الميتة وسبيعات والحاوى والمطيبيجة ، تم الانتهاء من تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها ، بوصول القطع الأمنية إلى النقاط المحددة لها.

وأضاف العزاوي، أن نتائج المرحلة الأولى هى تدمير "مضافتين" وضبط معمل لإعداد المتفجرات ، تم تدميره من قبل الجهد الهندسى للقوات الأمنية، لافتا إلى وجود مراحل أخرى للعملية الأمنية.

وكانت قيادة عمليات ديإلى قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، انطلاق عملية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" على الحدود مع "صلاح الدين " بغطاء من طيران الجيش ، ومشاركة قوات أمنية مشتركة مدعومة ب"الحشد الشعبي".