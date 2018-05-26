بوتين يؤكد: سأتنحى بعد انتهاء ولايتى الرئاسية فى 2024

(رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس الجمعة إنه سيحترم الدستور الروسى الذى يحظر على أى رئيس تولى المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين بما يعنى أنه سيتنحى عندما تنتهى ولايته الحالية فى 2024.

ولم تأت تصريحات بوتين التى أدلى بها للصحفيين فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج وبثها التلفزيون الرسمى كمفاجأة ولا تعنى بالضرورة إنه سيتنازل عن السلطة بعد ست سنوات.

وتنحى بوتين عن الرئاسة من قبل فى 2008 بعد أن قضى ولايتين رئاسيتين متتاليتين ثم عاد للرئاسة فى 2012 بعد أن قضى ولاية رئيسا للوزراء ليتسنى له قانونا الترشح من جديد.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتنحى عن منصبه ومتى، قال بوتين "لطالما التزمت بصرامة بدستور الاتحاد الروسي... فى الدستور كتب بوضوح أنه ليس من المسموح لأى شخص البقاء أكثر من ولايتين متتاليتين... اعتزم الالتزام بتلك القاعدة".

وفاز بوتين بسهولة وأعيد انتخابه فى تصويت جرى فى مارس آذار لولاية ثانية تستمر ست سنوات حتى عام 2024 وهو ما سيجعله أطول زعيم روسى يبقى فى السلطة منذ الديكتاتور السوفيتى جوزيف ستالين.