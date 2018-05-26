بوتين: لندن تلومنا على جميع "الخطايا" من البريكست وحتى الطائرة الماليزية

كتبت رباب فتحى

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بريطانيا بأنها تلقى على روسيا اللوم على "جميع خطاياها"، قائلا إن هناك اتهامات لا مبرر له تلقى على عاتق موسكو فى كل شئ، بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى تسميم الجاسوس الروسى، سيرجى سكريبال وأخيرا إسقاط الطائرة الماليزية MH17.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الروسي رفض ما يثار حول تدخل قراصنة روس فى شئون الدول الأخرى، موضحا "لا يتماشى مع سياستنا".

وأضاف بوتين "أنهم يلومون روسيا الآن على "البريكست"؛ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لا علاقة لنا به على الإطلاق هذه مسألة داخلية للمملكة المتحدة".

وأضاف ساخرا "أعتقد أنه يمكننا أن نشك أيضا في أن أولئك الذين يريدون مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي كانوا عملاء روس" ، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية ، بوريس جونسون ، كان من بين أولئك الذين كانوا يدافعون عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين "إذا أرادوا أن يسوءوا علاقاتهم مع روسيا فيمكنهم إلقاء اللوم علينا على كل خطاياهم وهذا ما يحدث في الواقع في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى القضايا التى تتهم فيها لندن موسكو بأنها تقف ورائها مثل البريكست وتسميم الجاسوس الروسى، واستفتاء انفصال كتالونيا، والطائرة الماليزية.

وجاءت تصريحات بوتين لرؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي ، في أعقاب بيان أصدره وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون مؤيدا للمطالب الدولية لروسيا بتحمل مسئولية مصير الطائرة MH17 ، التى أسقطت فوق المنطقة الشرقية التي مزقتها الحرب فى أوكرانيا قبل أربع سنوات تقريبا مما أسفر عن مقتل جميع 298 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة.