video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: لندن تلومنا على جميع "الخطايا" من البريكست وحتى الطائرة الماليزية

السبت، 26 مايو 2018 03:03 م
بوتين: لندن تلومنا على جميع "الخطايا" من البريكست وحتى الطائرة الماليزية فلاديمير بوتين وتيريزا ماى


كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

 
اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بريطانيا بأنها تلقى على روسيا اللوم على "جميع خطاياها"، قائلا إن هناك اتهامات لا مبرر له تلقى على عاتق موسكو فى كل شئ، بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى تسميم الجاسوس الروسى، سيرجى سكريبال وأخيرا إسقاط الطائرة الماليزية  MH17. 
 
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الروسي رفض ما يثار حول تدخل قراصنة روس فى شئون الدول الأخرى، موضحا "لا يتماشى مع سياستنا".
 
وأضاف بوتين "أنهم يلومون روسيا الآن على "البريكست"؛ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لا علاقة لنا به على الإطلاق هذه مسألة داخلية للمملكة المتحدة". 
 
وأضاف ساخرا "أعتقد أنه يمكننا أن نشك أيضا في أن أولئك الذين يريدون مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي كانوا عملاء روس" ، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية ، بوريس جونسون ، كان من بين أولئك الذين كانوا يدافعون عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
 
وقال بوتين "إذا أرادوا أن يسوءوا علاقاتهم مع روسيا فيمكنهم إلقاء اللوم علينا على كل خطاياهم وهذا ما يحدث في الواقع في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى القضايا التى تتهم فيها لندن موسكو بأنها تقف ورائها مثل البريكست وتسميم الجاسوس الروسى، واستفتاء انفصال كتالونيا، والطائرة الماليزية.
 
وجاءت تصريحات بوتين لرؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي ، في أعقاب بيان أصدره وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون مؤيدا للمطالب الدولية لروسيا بتحمل مسئولية مصير الطائرة MH17 ، التى أسقطت فوق المنطقة الشرقية التي مزقتها الحرب فى أوكرانيا قبل أربع سنوات تقريبا مما أسفر عن مقتل جميع 298 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين عن التدخل فى انتخابات أمريكا: نحن رهائن الصراعات الداخلية بواشنطن

فلاديمير بوتين: مستمرون فى نقل الغاز الروسى عبر أوكرانيا

بوتين يؤكد: سأتنحى بعد انتهاء ولايتى الرئاسية فى 2024

بوتين

اخبار العالم

بريطانيا وروسيا

فلاديمير بوتين

بريكست




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة