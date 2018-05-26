بعد جمود العلاقات 4 سنوات.. إسرائيل تحاول إقناع الصين نقل سفارتها للقدس

كتب هانى محمد

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبى حوتبلي، وصلت إلى الصين، فى زيارة تستغرق يومين لحث الحكومة الصينية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، حسب ما نشرت وكالة "سبوتنك"، أن حوتبلى التقت نظيرها الصينى فى بكين، وحثته على ضرورة نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، أسوة بالدول الثلاث، التى نقلت سفاراتها إلى المدينة، وبحثت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد فترة جمود لأربع سنوات كاملة.

ودعت حوتبلى الرئيس الصينى إلى زيارة إسرائيل، بهدف تجديد العلاقات الثنائية، مشيرة فى حديثها إلى أهمية الدور الصينى فى منطقة الشرق الأوسط، وناقشت مع نظرائها من المسئولين الصينيين مدى التدخلات الإيرانية فى سوريا، وأثره على الأمن القومى الإسرائيلى.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارة بلادها من تل أبيب إلى مدينة القدس، فى الرابع عشر من الشهر الجارى، عشية الاحتفال بمرور سبعين عاما على انشاء دولة إسرائيل. تبعتها دولتي، غواتيمالا، وبارغواي، ومن المحتمل أن تنضم إليهم رومانيا لاحقا.