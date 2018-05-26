القوات الجوية الروسية تختبر صاروخا جديدا فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

اختبرت القوات الجوية الروسية صاروخا جديدا (إكس-50)، وذلك بواسطة طائرة من طراز "سو-57" فى سماء سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أنه تم اختبار الصاروخ الجديد فى شهر فبراير الماضى، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، خلال اجتماع عٌقد فى مقر وزارة الدفاع.. وأوضح شويجو أن تجربة إطلاق الصاروخ تمت فى سوريا.

يشار إلى أن مدى صاروخ "إكس-50" يزيد على 1500 كيلومتر، ويبلغ طوله ستة أمتار ووزنه 1600 كيلوجرام، ويطير بسرعة 700 كيلومتر فى الساعة ويمكن أن تصل سرعته إلى 950 كيلومترا فى الساعة.

وتنتمى طائرة "سو-57" التى أجرت التجربة الصاروخية إلى الجيل الخامس الأحدث حاليا من المقاتلات، وأكد يورى سلوسار رئيس شركة "أو أ كا" التى تدير الصناعة الجوية الروسية، قبل أيام، أن طائرتين من طراز "سو-57" قامتا بتنفيذ مهام قتالية فى سوريا فى شهر فبراير الماضى، مشيرا إلى أنهما أنجزتا المهام المطلوبة.