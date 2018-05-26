video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات الجوية الروسية تختبر صاروخا جديدا فى سوريا

السبت، 26 مايو 2018 08:47 ص
القوات الجوية الروسية تختبر صاروخا جديدا فى سوريا صاروخ ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

اختبرت القوات الجوية الروسية صاروخا جديدا (إكس-50)، وذلك بواسطة طائرة من طراز "سو-57" فى سماء سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أنه تم اختبار الصاروخ الجديد فى شهر فبراير الماضى، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، خلال اجتماع عٌقد فى مقر وزارة الدفاع.. وأوضح شويجو أن تجربة إطلاق الصاروخ تمت فى سوريا.

يشار إلى أن مدى صاروخ "إكس-50" يزيد على 1500 كيلومتر، ويبلغ طوله ستة أمتار ووزنه 1600 كيلوجرام، ويطير بسرعة 700 كيلومتر فى الساعة ويمكن أن تصل سرعته إلى 950 كيلومترا فى الساعة.

وتنتمى طائرة "سو-57" التى أجرت التجربة الصاروخية إلى الجيل الخامس الأحدث حاليا من المقاتلات، وأكد يورى سلوسار رئيس شركة "أو أ كا" التى تدير الصناعة الجوية الروسية، قبل أيام، أن طائرتين من طراز "سو-57" قامتا بتنفيذ مهام قتالية فى سوريا فى شهر فبراير الماضى، مشيرا إلى أنهما أنجزتا المهام المطلوبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تدعو المجموعة الدولية إلى إعادة إعمار سوريا

صور.. الأسد: روسيا شريكة بالانتصارات فى سوريا حتى القضاء على آخر إرهابى

سوريا

روسيا

روسيا تختبر صاروخا فى سوريا

صاروخ

الازمه السوريه




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة