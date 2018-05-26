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الصين وبوركينا فاسو توقعان اتفاقا لبدء العلاقات الدبلوماسية

السبت، 26 مايو 2018 12:15 م
الصين وبوركينا فاسو توقعان اتفاقا لبدء العلاقات الدبلوماسية الرئيس الصينى


رويترز
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وقعت الصين وبوركينا فاسو، اليوم السبت، اتفاقا لبدء علاقات دبلوماسية بينهما بعدما قطع البلد الواقع فى غرب أفريقيا العلاقات مع تايوان التى تتمتع بالحكم الذاتى.

ووقع الاتفاق وزير الخارجية الصينى وعضو مجلس الدولة وانج يى ومسؤول كبير من بوركينا فاسو فى دار ضيافة حكومى بالعاصمة الصينية بكين وبحضور الصحفيين.

وفى سياق منفصل أكد تشاو كه تشى المستشار فى مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) ضرورة التنفيذ الكامل للسياسات الرئيسية التى تبنتها القيادة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، والعمل على رفع حملات مكافحة الإرهاب إلى مستوى جديد.

وقال تشاو رئيس المجموعة القيادية الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال مؤتمر وطنى عقد فى بكين حول مكافحة الإرهاب، أن السلطات ستعمل على تعزيز الأعمال الاستخبارية ضد الإرهاب، وضمان احتواء تسلل أو انتشار مظاهر الإرهاب والمتطرفين، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم السبت.

وشدد تشاو على أن الصين ستحافظ دائما على إطلاق بحملات مستمرة وجادة ورادعة على أعلى المستويات لمكافحة ومواجهة الإرهاب، وضمان إغلاق كافة الثغرات الأمنية المحتملة، مؤكدا أهمية التعاون الدولى وبذل الجهود المتواصلة لكبح جماح التطرف من خلال تدمير وتجفيف المنابع التى توفر الحياة للإرهاب.


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