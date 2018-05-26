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السبت، 26 مايو 2018 11:25 ص
خالد صلاح
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الصين ترفع حربها على الإرهاب لمستوى جديد

السبت، 26 مايو 2018 11:23 ص
الصين ترفع حربها على الإرهاب لمستوى جديد الرئيس الصينى شى جين بينج


بكين (أ ش أ)
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أكد تشاو كه تشى المستشار فى مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) ضرورة التنفيذ الكامل للسياسات الرئيسية التى تبنتها القيادة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، والعمل على رفع حملات مكافحة الإرهاب إلى مستوى جديد.

وقال تشاو رئيس المجموعة القيادية الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال مؤتمر وطنى عقد فى بكين حول مكافحة الإرهاب، أن السلطات ستعمل على تعزيز الأعمال الاستخبارية ضد الإرهاب، وضمان احتواء تسلل أو انتشار مظاهر الإرهاب والمتطرفين، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم السبت.

وشدد تشاو على أن الصين ستحافظ دائما على إطلاق بحملات مستمرة وجادة ورادعة على أعلى المستويات لمكافحة ومواجهة الإرهاب، وضمان إغلاق كافة الثغرات الأمنية المحتملة، مؤكدا أهمية التعاون الدولى وبذل الجهود المتواصلة لكبح جماح التطرف من خلال تدمير وتجفيف المنابع التى توفر الحياة للإرهاب.

 


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