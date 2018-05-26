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الرئيس الصومالى يدعو لوقف النار بين منطقتى بونتلاند وأرض الصومال

السبت، 26 مايو 2018 02:00 ص
الرئيس الصومالى يدعو لوقف النار بين منطقتى بونتلاند وأرض الصومال محمد عبد الله محمد الرئيس الصومالى
مقديشو (أ ف ب)
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دعا الرئيس الصومالى محمد عبد الله محمد، الجمعة، إلى وقف لإطلاق النار بين قوات منطقتى بونتلاند وارض الصومال الواقعتين فى شمال البلاد، وذلك غداة معارك بين الطرفين اوقعت العديد من القتلى.

وبونتلاند هى منطقة صومالية تتمتع بحكم شبه ذاتي، فى حين ان أرض الصومال (صوماليلاند) هى جمهورية معلنة من طرف واحد، والخلافات بين هاتين المنطقتين قديمة وقد تجددت مؤخرا بسبب نزاع على منطقة صحراوية حدودية بينهما.

وقال الرئيس الصومالى خلال صلاة الجمعة فى مسجد العاصمة مقديشو "ادعو الصوماليين الذين يسفكون الدماء فى منطقة توكاراك الى وقف اطلاق النار فورا ووضع حد لحمام الدم هذا"، وأضاف أن حكومته "حاولت" حل الخلاف بين المنطقتين المتنازعتين.

والخميس دارت معارك بين قوات بونتلاند وصوماليلاند قرب قرية توكاراك الواقعة فى منطقة سول الصحراوية التى يتنازع عليها الطرفان وتقع بين مدينتى لاس آنود (ارض الصومال) وغاروى (بونتلاند).

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى فى صفوف الطرفين اللذين ادعى كل منهما النصر واتهم الطرف الآخر بأنه هو الذى بادر الى الهجوم.

 


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