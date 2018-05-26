video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يعلن تسريح مجندين قاتلوا فى صفوفه منذ اندلاع النزاع

السبت، 26 مايو 2018 05:05 م
الجيش السورى يعلن تسريح مجندين قاتلوا فى صفوفه منذ اندلاع النزاع الجيش السورى


دمشق (أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدر الجيش السورى قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية فى العام 2010 وقاتلوا فى صفوفه طيلة سنوات النزاع الذى بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة الوطن القريبة من السلطات ومجندون لوكالة فرانس برس السبت.

وأوردت صحيفة الوطن على موقعها الإلكترونى "صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين فى الدورة 102 اعتباراً من الاول من يونيو 2018".

ويأتى صدور هذا القرار متزامنا مع التقدم الميدانى الذى أحرزته وحدات الجيش فى العامين الأخيرين على جبهات عدة، آخرها فى الغوطة الشرقية التى كانت تعد معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفى جنوب العاصمة بعد طرد تنظيم داعش الإرهابى من آخر جيب تحصن فيه.

ويقول محمد (27 عاماً) وهو رقيب فى الجيش من مدينة حلب (شمال)، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو 2010 ويشمله قرار التسريح لوكالة فرانس برس "شعورى شعور مقاتل انتصر فى حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها فى حياتى".

وتلزم السلطات السورية الشبان عند بلوغهم سن ال18 تأدية الخدمة الالزامية فى الجيش لمدة تتراوح بين عام ونصف عام وعامين. وبعد ادائه الخدمة الالزامية، يُمنح كل شاب رقماً فى الاحتياط ويمكن للسلطات أن تستدعيه فى أى وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصاً فى حالات الطوارئ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يلقى منشورات فوق محافظة درعا تحذر من عملية عسكرية

مقتل 21 عنصرا من الجيش السورى فى قصف جوى على مطار الضبعة بريف حمص

الجيش السورى ينفذ هجمات ضد مسلحين من "النصرة" بريف حماة الشمالى الغربى

سوريا

اخبار سوريا

الجيش السورى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة