الجيش السورى يعلن تسريح مجندين قاتلوا فى صفوفه منذ اندلاع النزاع

دمشق (أ ف ب)

أصدر الجيش السورى قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية فى العام 2010 وقاتلوا فى صفوفه طيلة سنوات النزاع الذى بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة الوطن القريبة من السلطات ومجندون لوكالة فرانس برس السبت.

وأوردت صحيفة الوطن على موقعها الإلكترونى "صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين فى الدورة 102 اعتباراً من الاول من يونيو 2018".

ويأتى صدور هذا القرار متزامنا مع التقدم الميدانى الذى أحرزته وحدات الجيش فى العامين الأخيرين على جبهات عدة، آخرها فى الغوطة الشرقية التى كانت تعد معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفى جنوب العاصمة بعد طرد تنظيم داعش الإرهابى من آخر جيب تحصن فيه.

ويقول محمد (27 عاماً) وهو رقيب فى الجيش من مدينة حلب (شمال)، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو 2010 ويشمله قرار التسريح لوكالة فرانس برس "شعورى شعور مقاتل انتصر فى حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها فى حياتى".

وتلزم السلطات السورية الشبان عند بلوغهم سن ال18 تأدية الخدمة الالزامية فى الجيش لمدة تتراوح بين عام ونصف عام وعامين. وبعد ادائه الخدمة الالزامية، يُمنح كل شاب رقماً فى الاحتياط ويمكن للسلطات أن تستدعيه فى أى وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصاً فى حالات الطوارئ.