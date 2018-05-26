"التحالف العربى" باليمن على مشارف الحديدة بعد السيطرة على المشرعى والجاح

كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل قبل قليل، بأن قوات التحالف العربى والمقاومة اليمنية على مشارف الحديدة، بعد السيطرة على المشرعى ومفرق الجاح، باشتراك ومساندة القوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن المقاومة اليمنية تشارك فى تقدم القوات، التى تتمكن حاليا من تحرير مواقع استراتيجية واسعة فى الساحل الغربى، على رأسها مفرقى زبيد والجبلية ومناطق المتينة والجاح والمغرس والسويق فى ضربات قوية لميليشيات الحوثيين.