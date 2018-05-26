البيت الأبيض يحث الحوثيين على الحوار مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص

واشنطن أ ش أ

حث البيت الأبيض الحوثيين على الحوار "بشكل مفيد" مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وقال البيت الأبيض ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة ـ إن واشنطن منزعجة من ضربة الحوثيين الصاروخية على سفينة شحن تركية تنقل قمحاً إلى اليمن هذا الشهر ومن هجوم آخر على ناقلة نفط فى البحر الأحمر.

وأضاف إن الولايات المتحدة منزعجة من هجوم صاروخى للحوثيين على سفينة شحن تركية على بعد 70 ميلا قبالة ساحل اليمن كانت تحاول توصيل 50 ألف طن من القمح إلى ميناء الصليف قرب الحديدة.

وأكد أن هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ فى اليمن تهديد حقيقى لكل الدول ، ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.