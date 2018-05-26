video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: نتطلع إلى عقد القمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية

السبت، 26 مايو 2018 08:52 ص
البيت الأبيض: نتطلع إلى عقد القمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابى ساندرز
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ويتطلع إلى تحقيق نتائج والخروج بحلول حقيقية من ذلك اللقاء .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابى ساندرز- فى تصريحات، أوردها راديو ( سوا ) الأمريكى اليوم السبت، " إننا نريد عقد الاجتماع غير أن الرئيس لا يتطلع فقط لعقد اجتماع فحسب .. نريد تحقيق شيئا يبقى لفترة طويلة جدا وحلولا حقيقية فعلية " .

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن يكون هدف الرئيس ترامب من إلغاء القمة مجرد مناورة سياسية، مضيفة أن الولايات المتحدة على استعداد لإجراء أى مناقشات جادة .

وعن احتمال عقد القمة فى موعدها بسنغافورة فى 12 يونيو المقبل، قالت ساندرز " هو احتمال من الممكن أن يحدث مرة أخرى، والرئيس يريد تحقيق نتائج حقيقية وسيكون هذا عظيما للعالم بشكل عام وكوريا الشمالية بشكل خاص " .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إلغاء قمة "ترامب- كيم".. "واشنطن بوست": الأمر بدأ بإخبار مستشار الأمن القومى للرئيس بوصف مايك بنس بـ"الغبى سياسيا".. الرئيس الأمريكى خشى أن يتعرض لإذلال وتلاعب من كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية: "ليبيا" كلمة السر فى تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا

ترامب يرحب برد فعل كوريا الشمالية ويصفه بـ " الإيجابى"

البيت الابيض

ترامب

امريكا

كوريا الشماليه

القمه الامريكيه الكوريه الشماليه




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة