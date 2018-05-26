الأوقاف الكويتية: مصادرة أى نسخ من كتاب ينتقد صحيح البخارى

الأوقاف الكويتية: مصادرة أى نسخ من كتاب ينتقد صحيح البخارىالسبت، 26 مايو 2018 05:31 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
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أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية مصادرة أى نسخ من كتاب بدأ ينتشر فى المساجد الكويتية، منتقدا صحيح البخارى.
وقال الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف الكويتية داوود العسعوسى – فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن وزارة الأوقاف منعت تداول الكتاب المشار إليه ومصادرته من أى مسجد من مساجد البلاد.
وأوضح أن الأوقاف تواصلت مع وزارة الإعلام، وتبين أن الكتاب غير معتمد وغير مصرح بتداوله فى الكويت، مشيرا إلى أنه طبع فى الخارج، وتم توزيعه على عدد من المساجد داخل الكويت، وهو ما اضطر الأوقاف إلى مصادرته من أى مسجد.
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