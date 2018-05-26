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الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية دراسة بناء مفاعل نووى صغير

السبت، 26 مايو 2018 04:27 م
الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية دراسة بناء مفاعل نووى صغير العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
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وقع الأردن وروسيا الاتحادية اتفاقية لتنفيذ دراسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نووى روسى من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة فى المملكة.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية - فى بيان اليوم السبت - إن الاتفاقية التى وقعتها الهيئة مع شركة "روس اتوم اوفرسيز" الروسية فى الرابع والعشرين من مايو الحالى ستمكن الطرفين من تنفيذ دراسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نووى روسى من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة فى الأردن.

وتأتى الاتفاقية فى إطار قرار أردنى - روسى بتركيز الجانبين على التعاون فى مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، وذلك استكمالاً للتعاون والدراسات التى انجزها الطرفان فيما يتعلق بمفاعلات الطاقة النووية الكبيرة.

وأعرب الطرفان، وفق البيان، عن تطلعهما للفائدة التى ستعود عليهما من التعاون فى مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، ومدى حيوية وإمكانية استخدام هذا النوع من المفاعلات فى المملكة نتيجة التغير فى سوق الطاقة الأردنى.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، إن المشروع المقترح لبناء محطة طاقة نووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة يبدو مناسباً أكثر لمتطلبات سوق الطاقة الأردني، مؤكدا أن الهيئة تتعاون مع روس أتوم لسنوات عديدة، وبصدد تطوير هذا التعاون فى مجالات مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس شركة "جى أس سى روس اتوم اوفرسيز"، يفجينى باكرمانوف، أن الشركة قررت تركيز التعاون مع الشركاء بالأردن على تعزيز تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المدمجة المعتمِدة على الحلول المبتكرة لـ "روس اتوم"، مشيرا إلى أن تكنولوجيات المفاعلات الصغيرة المدمجة ستصبح واحدة من أهم أولوياتنا فى طريق تطوير سوق الطاقة العالمى.

 


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