video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 06:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال قيادى فى تنظيم داعش شرقى محافظة ديالى العراقية

السبت، 26 مايو 2018 05:24 ص
اعتقال قيادى فى تنظيم داعش شرقى محافظة ديالى العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية، الجمعة، اعتقال قيادى "مهم جدا" فى تنظيم "داعش" بعملية نوعية جرت شرقى المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مفارز استخبارات وإرهاب وزارة الداخلية فى ديالى نجحت بجهد أمنى مميز من الإطاحة بأحد قيادات (داعش) الإرهابى فى منطقة حوض الندا (45 كم شرق بعقوبة)، لافتا إلى أنه يمثل العقل المدبر للتنظيم وأنشطته الإجرامية.

وأضاف الحسيني، أن القوة عثرت بحوزة المعتقل على حزام ناسف وعبوات ومخططات إرهابية"، مؤكدا أن العملية تدل على الجهد الاستخبارى الكبير ونجاحه فى اختراق التنظيم الإرهابى واصطياد قادته.

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العديد من قادة داعش خلال الأشهر الماضية بعملية نوعية جرت فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخطر أحداث هزت العالم × أسبوع ..الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى.. الصدام المسلح بين طهران وإسرائيل فى الأراضى السورية..إنطلاق ماراثون الانتخابات العراقية.. وسقوط قيادات داعش بإيدى الجيش العراقى

الجيش العراقى يعلن مقتل 8 انتحاريين بعد محاصرتهم قرب مدينة كركوك

اعتقال

قيادى بتنظيم داعش

محافظة ديالى العراقية

العراق

داعش العراق




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة