اعتقال قيادى فى تنظيم داعش شرقى محافظة ديالى العراقية

بغداد أ ش أ

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية، الجمعة، اعتقال قيادى "مهم جدا" فى تنظيم "داعش" بعملية نوعية جرت شرقى المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مفارز استخبارات وإرهاب وزارة الداخلية فى ديالى نجحت بجهد أمنى مميز من الإطاحة بأحد قيادات (داعش) الإرهابى فى منطقة حوض الندا (45 كم شرق بعقوبة)، لافتا إلى أنه يمثل العقل المدبر للتنظيم وأنشطته الإجرامية.

وأضاف الحسيني، أن القوة عثرت بحوزة المعتقل على حزام ناسف وعبوات ومخططات إرهابية"، مؤكدا أن العملية تدل على الجهد الاستخبارى الكبير ونجاحه فى اختراق التنظيم الإرهابى واصطياد قادته.

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العديد من قادة داعش خلال الأشهر الماضية بعملية نوعية جرت فى مناطق متفرقة من المحافظة.