إسبانيا تنقذ 94 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور المتوسط

مدريد (أ ش أ)

أعلنت خدمة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا اليوم السبت، أنها أنقذت 94 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن المهاجرين كانوا فى 4 مراكب وتم إنقاذهم بالقرب من مضيق جبل طارق فى عملية استمرت من مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت وفاة 636 مهاجرا أثناء عبورهم البحر المتوسط خلال العام الجارى.

يذكر أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى وصل نحو 22 ألف مهاجر إلى أوروبا منهم 4409 مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا.