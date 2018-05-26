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السبت، 26 مايو 2018 03:58 م
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أسر العشرات من ميليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى

السبت، 26 مايو 2018 03:30 م
أسر العشرات من ميليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى الحوثيين


صنعاء (أ ش أ)
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أكد مصدر عسكرى فى قوات المقاومة الوطنية اليمنية اليوم السبت، أن القوات المشتركة من التحالف العربى والمقاومة اليمنية تواصل تقدمها، بجبهة الساحل الغربى بحسب الخطة المرسومة لها.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المصدر قوله إن الميليشيا الحوثية فرت من كافة المواقع التى أمنتها القوات المشتركة، وأن العشرات من أفراد الميليشيا وقعوا فى الأسر بأيدى القوات المشتركة.

وأوضح المصدر أن الميليشيا الحوثية فرت من بعض المواقع حتى بدون قتال، تاركة خلفها عتادها العسكرى بالكامل.

وكانت قوات التحالف العربى والمقاومة اليمنية سيطرت، فى وقت سابق اليوم، على منطقتى "المشرعي" و"مفرق الجاح" بالساحل الغربى اليمني، وأصبحت قوات التحالف على مشارف مدينة الحديدة، وتبعد خمسين كيلومترا عن ميناء الحديدة الاستراتيجى.

 


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