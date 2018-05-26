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أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة

السبت، 26 مايو 2018 04:29 م
أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


إسطنبول (رويترز)
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دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأتراك اليوم السبت، إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التى خسرت نحو 20 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال أردوغان أمام حشد فى مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها فى الرابع والعشرين من يونيو "إخوانى الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة، سنحبط هذه اللعبة سويا".

 


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