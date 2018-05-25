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وزير الإعلام السعودى: نهدف لتنسيق العمل الإعلامى المشترك وتطبيق ميثاق الشرف

الجمعة، 25 مايو 2018 12:33 م
وزير الإعلام السعودى: نهدف لتنسيق العمل الإعلامى المشترك وتطبيق ميثاق الشرف وزير الإعلام السعودى
رسالة جدة ـ إيمان حنا
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إيمان حنا

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب، أهمية تنسيق العمل العربى المشترك وهذا هدف مهم لنا موضحا أن هناك جهود كبيرة تبذل من الجميع ومن كافة المؤسسات فى هذا الصدد لكن نجد عندما تأتى القصايا العربية المهمة، التى تهم كل مواطن فى عالمنا العربى لا نجد رسائل موحدة.

وأضاف أن قضية ميثاق شرف الإعلام العربى واحدة من أهم القضايا التى تم مناقشتها فى السابق وتم إقرارها فى اللقاء الأخير لمجلس وزراء الإعلام العرب ووقال الدكتور عواد إننا نهدف أن يكون العمل الإعلامى العربى قائما على المصداقية مؤكدا أهمية الإثارة فى العمل الإعلامى ولكن الأهم من ذلك أن يكون العمل ذو مصداقية عالية، والابتعاد عن اختلاق القصص، لذلك من الضرورى أن نطبق، ونعمل بميثاق الشرف الإعلامى العربى، ونؤكد عليه سواء من قبل الجهات الرسمية، أو القطاع الخاص لأن معظم المؤسسات الإعلامية العريقة التى نراها اليوم هى قائمة على المصداقية، والإثارة لها دور كبير جدا، ولكن عندما تفقد أى مؤسسة إعلامية مصداقية باختلاق القصص، أو تزييف الحقائق تفقد متابعيها بمرور الوقت.

وأشار إلى أنه بعد تمت المصادقة من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته العادية الـ49 التى عقدت فى التاسع من هذا الشهر، على قرار أن تكون الرياض عاصمة الإعلام العربى 2018 ـ 2019 هذا يعنى العديد من الأنشطة والتركيز على عدة قضايا تهم المواطن العربى والتعاون بين الدول العربية فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى أقامته وزارة الثقافة والإعلام السعودية مساء أمس وهو الحفل الأول الذى يجمع إعلاميى الوطن العربى، والذى أقيم فى فندق الدار البيضاء جراند بجدة بحضور وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ومؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب ومنصور المنصورى رئيس مجلس الإعلام الإماراتى والدكتور، والكاتب جهاد الخازن وشارك بالحفل أكثر من 100 رئيس تحرير وكاتب سياسى وشخصيات عامة من مصر والإمارات والبحرين والجزائر والمغرب وليبيا والسودان والأردن والعراق والجزائر وتونس والكويت.

تم خلال الحفل عرض فيلم تسجلى يتناول إنجازات الوزارة خلال العام الماضى، والذى شهد زخما كبيرا فى الأنشطة والفعاليات.


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ميثاق الشرف الإعلامى

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