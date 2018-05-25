هيئة الطيران المدنى العمانى تمدد إغلاق مطار صلالة حتى الغد بسبب عاصفة

مددت هيئة الطيران المدنى العمانى، اليوم الجمعة، إغلاق مطار صلالة حتى الغد بسبب عاصفة.

وأعلنت السلطات العمانية رفع حالة التأهب القصوى تزامنا مع اقتراب إعصار (مكونو) إلى سواحل (صلالة) جنوب السلطنة.

وذكرت الهيئة العام للطيران المدنى العُمانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار باتجاه السلطنة خلال الساعات القادمة، حيث يتواصل تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة فى حين تصل كتلة السحب الرئيسية إلى سواحل محافظة ظفار صباح اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدى إلى فيضان الأودية ويكون لبحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 – 12 مترا.

وأهابت الهيئة، بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة وضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.