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الجمعة، 25 مايو 2018 06:53 ص
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ننشر صور تفكيك كوريا الشمالية موقع "بونجى-رى" للتجارب النووية

الجمعة، 25 مايو 2018 03:44 ص
ننشر صور تفكيك كوريا الشمالية موقع "بونجى-رى" للتجارب النووية كوريا الشمالية تفكك موقعا للتجارب النووية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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فككت كوريا الشمالية، موقع بونجى-رى للتجارب النووية، فى حضور حشد كبير من الصحفيين، حسبما أفادت صور أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية، فى إطار خطوات قلصت التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وعززت احتمالات عقد قمة مع الولايات المتحدة، وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية فى موقع "بونجى-رى" المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب فى شمال شرق البلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستقوم بتفجير أربعة أنفاق تحت الأرض وستغلق كل المداخل وتزيل المرافق الأخرى فى موقع بانجى رى فى وقت ما من 23 إلى 25 مايو، وستعلن بيونج يونج تاريخ وموعد محدد، غير أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية التزمت الصمت حيال هذا الأمر.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية نو كيو-دوك إن حكومته تحلل الاتجاهات ذات الصلة بتصريحات نائبة وزير الخارجية الكورى الشمالى تشوى سون-هى بأن بلادها قد تعيد النظر فى عقد القمة مع الولايات المتحدة.

أحد الانفاق لدخول موقع التجارب النووية
أحد الانفاق لدخول موقع التجارب النووية

 

أحد الجنود فى مدخل النفق
أحد الجنود فى مدخل النفق

 

أحد العسكريين يشرح لوسائل الإعلام كيف يتم عملية الهدم
أحد العسكريين يشرح لوسائل الإعلام كيف يتم عملية الهدم

 

ارتفاع الأدخنة خلال عملية تفكيك موقع التجارب النووية
ارتفاع الأدخنة خلال عملية تفكيك موقع التجارب النووية

 

الصحفيين فى طريقهم لتغطية تفكيك الموقع
الصحفيين فى طريقهم لتغطية تفكيك الموقع

 

تدمير موقع التجارب النووية بكوريا الشمالية
تدمير موقع التجارب النووية بكوريا الشمالية

 

تغطية إعلامية لتفكيك الموقع الكورى للتجارب النووية
تغطية إعلامية لتفكيك الموقع الكورى للتجارب النووية

 

جانب من تفكيك الموقع
جانب من تفكيك الموقع

 

جانب من عمليات الهدم
جانب من عمليات الهدم

 

جانب من عملية تفكيك موقع للتجارب النووية
جانب من عملية تفكيك موقع للتجارب النووية

 

دخول الصحفيين لأحد الأنفاق
دخول الصحفيين لأحد الأنفاق

 

عمليات الهدم لموقع التجارب النووية بكوريا
عمليات الهدم لموقع التجارب النووية بكوريا

 

كوريا الشمالية تفكك موقعا للتجارب النووية
كوريا الشمالية تفكك موقعا للتجارب النووية

 

كوريا الشمالية تفى بوعدها وتفكك موقعا للتجارب النووية
كوريا الشمالية تفى بوعدها وتفكك موقعا للتجارب النووية

 

لحظة انفجار الموقع
لحظة انفجار الموقع

 

لحظة انفجار موقع التجارب النووية
لحظة انفجار موقع التجارب النووية

 

مدخل أحد أنفاق موقع التجارب النووية بكوريا
مدخل أحد أنفاق موقع التجارب النووية بكوريا

 

مراسلى وسائل الاعلام بموقع التجارب النووية الكورى الشمالى
مراسلى وسائل الاعلام بموقع التجارب النووية الكورى الشمالى

 

هدم موقع للتجارب النووية فى كوريا الشمالية
هدم موقع للتجارب النووية فى كوريا الشمالية

 


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