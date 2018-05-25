video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 08:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 21 عنصرا من الجيش السورى فى قصف جوى على مطار الضبعة بريف حمص

الجمعة، 25 مايو 2018 08:00 ص
مقتل 21 عنصرا من الجيش السورى فى قصف جوى على مطار الضبعة بريف حمص جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 21 عنصرا من الجيش السورى قتلوا بينهم 9 إيرانيين فى قصف جوى، يرجح أنه إسرائيلى استهدف مطار الضبعة العسكرى فى ريف حمص.

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) - نقلا عن مصدر عسكري، لم تكشف عن هويته - بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخى على أحد المطارات العسكرية فى المنطقة الوسطى ومنعته من تحقيق أهدافه".

وقالت الوكالة إن العدوان الجديد جاء بالتزامن مع استمرار الهزائم المتلاحقة للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش السورى الذى أنجز تطهير محيط دمشق وأرغم الإرهابيين على تسليم أسلحتهم والرضوخ لشروط الدولة السورية والخروج من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبي.

وفى سياق آخر، قالت قوات سوريا الديمقراطية "إن قوات من الحشد الشعبى العراقى دخلت إلى منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات السورية لمساعدتها فى صد هجوم محتمل لتنظيم داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. دوى انفجارات ضخمة تهز محيط مطار الضبعة بمدينة حمص السورية

مقتل 21 عنصرا

الجيش السورى

قصف جوى

مطار الضبعة

ريف حمص




لا تفوتك
الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة