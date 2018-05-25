مقتل 21 عنصرا من الجيش السورى فى قصف جوى على مطار الضبعة بريف حمص

دمشق أ ش أ

أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 21 عنصرا من الجيش السورى قتلوا بينهم 9 إيرانيين فى قصف جوى، يرجح أنه إسرائيلى استهدف مطار الضبعة العسكرى فى ريف حمص.

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) - نقلا عن مصدر عسكري، لم تكشف عن هويته - بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخى على أحد المطارات العسكرية فى المنطقة الوسطى ومنعته من تحقيق أهدافه".

وقالت الوكالة إن العدوان الجديد جاء بالتزامن مع استمرار الهزائم المتلاحقة للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش السورى الذى أنجز تطهير محيط دمشق وأرغم الإرهابيين على تسليم أسلحتهم والرضوخ لشروط الدولة السورية والخروج من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبي.

وفى سياق آخر، قالت قوات سوريا الديمقراطية "إن قوات من الحشد الشعبى العراقى دخلت إلى منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات السورية لمساعدتها فى صد هجوم محتمل لتنظيم داعش".