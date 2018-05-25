video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 06:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 49 شخصا فى انقلاب زورق بنهر فى الكونغو

الجمعة، 25 مايو 2018 04:00 ص
مصرع 49 شخصا فى انقلاب زورق بنهر فى الكونغو انقلاب زورق _ صورة أرشيفية
كينشاسا (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئول محلى لمحطة إذاعية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن زورقا انقلب فى نهر بشمال البلاد مما أسفر عن غرق 49 شخصا كانوا على متنه فيما نجا عدد مماثل تقريبا من الحادث.

وأضاف ريشار مبويو إيلوكا نائب حاكم مقاطعة تشوابا النائية بشمال الكونغو لراديو توب كونجو، أن الزورق غرق فى ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وحوادث الزوارق المميتة شائعة فى الكونغو، حيث توجد شبكة من الأنهار التى تتفرع من حوض الكونغو. وبالنسبة للبعض تمثل هذه الأنهار السبيل الوحيد لقطع المسافات الطويلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 10 عناصر من القوات الديمقراطية الأوغندية شرقى الكونغو الديمقراطية

مصرع 49 شخصا

انقلاب زورق

نهر

الكونغو

أخبار الكونغو

حوادث الغرق فى الكونغو




لا تفوتك
الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة