مصرع 49 شخصا فى انقلاب زورق بنهر فى الكونغو

كينشاسا (رويترز)

قال مسئول محلى لمحطة إذاعية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن زورقا انقلب فى نهر بشمال البلاد مما أسفر عن غرق 49 شخصا كانوا على متنه فيما نجا عدد مماثل تقريبا من الحادث.

وأضاف ريشار مبويو إيلوكا نائب حاكم مقاطعة تشوابا النائية بشمال الكونغو لراديو توب كونجو، أن الزورق غرق فى ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وحوادث الزوارق المميتة شائعة فى الكونغو، حيث توجد شبكة من الأنهار التى تتفرع من حوض الكونغو. وبالنسبة للبعض تمثل هذه الأنهار السبيل الوحيد لقطع المسافات الطويلة.