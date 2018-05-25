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مصرع طفلة بسبب الإعصار مكونو فى سلطنة عمان

الجمعة، 25 مايو 2018 11:06 م
مصرع طفلة بسبب الإعصار مكونو فى سلطنة عمان الإعصار مكونو
(أ ف ب)
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أدى الإعصار مكونو الذى ضرب الجمعة جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية إلى وفاة طفلة بعمر 12 عاما، غداة تسببه بأضرار هائلة فى جزيرة سقطرى اليمنية فى المحيط الهندي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على تويتر إن "آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة.

وأشارت الأرصاد الجوية العمانية إلى "استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتى ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة".

وتم اجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية فى هاتين المحافظتين فى وقت وصلت سرعة الرياح الى 170 كلم/الساعة وسط تساقط للأمطار الغزيرة فى المناطق الساحلية.

 


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