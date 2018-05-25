لجنة القوات المسلحة بالكونجرس تسعى لمنع تركيا من شراء مقاتلات "إف-35"

واشنطن أ ش أ

مررت لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى نسختها لميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) التى تبلغ 716 مليار دولار، والتى تنص فى أحد بنودها على منع تركيا من شراء مقاتلات (إف-35) الأمريكية الصنع.

وذكرت قناة (الحرة) اليوم الجمعة، أن التعديل الذى أدخل على قانون الميزانية ينص على إزالة اسم تركيا من برنامج شراء المقاتلات بسبب سجنها القس الأمريكى أندرو برونسون، بحسب مكتب السناتور الديموقراطية جين شاهين التى شاركت فى إدخال تعديلات على القانون مع السناتور الجمهورى توم تيليس.

ويشير القانون - الذى ينتظر موافقة المجلس - إلى ضرورة معاقبة تركيا لإبرامها صفقة مع روسيا لشراء أنظمة صواريخ إس-400 المتطورة.

من جانبه قال مكتب السناتور جين شاهين "هناك تردد كبير لنقل طائرات (إف - 35) الحساسة والتكنولوجيا إلى دولة اشترت نظام دفاع جوى روسى مصمم لإطلاق النار على هذه الطائرات ذاتها"، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من قانون الميزانية بعد أن صوت مجلس النواب على نسخته الخميس.