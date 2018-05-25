كوريا الجنوبية تتعهد ببذل كل ما فى وسعها لتنفيذ إعلان "بانمونجوم"

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قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج جيون، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستبذل كل ما فى وسعها لتنفيذ إعلان بانمونجوم، والذى وقعه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن جيون، قوله إنه يبدو أن كوريا الشمالية لا تزال لديها إرادة لتنفيذ إعلان بانمونجوم ونزع السلاح النووى وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم عقد المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين لمناقشة تنفيذ إعلان بانمونجوم، قال الوزير إنه لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل، مضيفا أن الحكومة ستعيد النظر فى ذلك.

وكان من المقرر أن تجرى سول وبيونج يانج محادثات الأسبوع الماضي، غير أن الشطر الشمالى ألغى المحادثات فى آخر لحظة، مبررا ذلك بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.