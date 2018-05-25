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الجمعة، 25 مايو 2018 02:10 ص
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قوات سوريا الديمقراطية: اعتقال قيادى فرنسى بتنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 25 مايو 2018 02:00 ص
قوات سوريا الديمقراطية: اعتقال قيادى فرنسى بتنظيم داعش الإرهابى قوات سوريا الديمقراطية -أرشيفية
(رويترز)
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قالت قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة أمس الخميس إنها اعتقلت مواطنا فرنسيا كان يقود مجموعة تابعة لتنظيم داعش فى سوريا وشارك فى هجمات باريس ونيس فى 2015 و2016.

وذكرت فى بيان أن الرجل المعتقل هو أدريان ليونيل كيالى وأنه ولد فى 1983 واعتنق الإسلام فى 2003.

وأضافت أن كيالى الذى يعرف أيضا باسم أبو أسامة كان قد اعتقل ثم أفرج عنه فى فرنسا فى 2010 للاشتباه فى انتمائه لمنظمات إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل المعتقل مواطن فرنسى يدعى أدريان جيهال وأنه مطلوب فيما يتصل بأنشطة إرهابية فى فرنسا.

وقال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن أدريان ليونيل كيالى وأدريان جيهال اسمان لنفس الشخص.

وأبلغت مصادر قضائية فرنسية رويترز، أن أمر اعتقال صدر بحق أدريان جيهال فى 2015 وأنه يشتبه فى كونه أعلن المسؤولية عن هجمات فى نيس ومانيافيل قرب باريس فى 2016.

وقال تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى يضم مقاتلين عربا وأكرادا وتقوده وحدات حماية الشعب الكردية إنه يعتقد أن كيالى دخل سوريا فى مارس 2015 إلى أراض تحت سيطرة تنظيم داعش.

 

 


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