قتلى وجرحى فى اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بعفرين السورية

دمشق ( أ ش أ )

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا فى مدينة عفرين شمالى سوريا.

وذكرت مصادر محلية سورية - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن القتال اندلع بين فصيل كردى مشارك فى عملية ما تسمى "غصن الزيتون " العسكرية التركية ، وفصيل جيش أحرار الشرقية ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين .

يذكر أن مدينة عفرين السورية تشهد توترا منذ سقوطها فى يد القوات التركية ، والتى أعقبها عمليات سلب ونهب واسعة النطاق، كما تعانى المدينة من نقص حاد فى المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية.