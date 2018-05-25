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قتلى وجرحى فى اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بعفرين السورية

الجمعة، 25 مايو 2018 11:40 ص
قتلى وجرحى فى اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بعفرين السورية عفرين السورية
دمشق ( أ ش أ )
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا فى مدينة عفرين شمالى سوريا.

وذكرت مصادر محلية سورية - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن القتال اندلع بين فصيل كردى مشارك فى عملية ما تسمى "غصن الزيتون " العسكرية التركية ، وفصيل جيش أحرار الشرقية ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين .

يذكر أن مدينة عفرين السورية تشهد توترا منذ سقوطها فى يد القوات التركية ، والتى أعقبها عمليات سلب ونهب واسعة النطاق، كما تعانى المدينة من نقص حاد فى المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية.

 


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