فى أول إعلان فى تاريخها.. المخابرات البريطانية تستهدف تجنيد النساء والأقليات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن جهاز المخابرات البريطانية MI6 نشر أول إعلان تلفزيونى له بهدف جذب مجندين جدد، ولكن هذه المرة يستهدف النساء والأقليات العرقية وكسر الصورة النمطية عن رجل المخابرات البريطانى والتى يجسدها بشكل عام شخصية "جيمس بوند" السينمائية الشهيرة، أى رجل أبيض مفتول العضلات يعرف فنون القتال.

وأطلق جهاز المخابرات البريطاني حملة توظيف تستهدف النساء ممن لديهن أطفالا وأشخاصا من أصل أفريقى ومن أقليات عرقية لتعزيز التنوع بين موظفيه، وبالفعل يظهر فى الإعلان أم سوداء شابة وابنها.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز MI6 بصدد تخفيف قواعد الانضمام إلى صفوفه للوصول إلى مجندين جدد.

وألغى أليكس يانجر، رئيس الجهاز المعروف رمزا بحرف "سي"، قاعدة كانت تطلب أن يكون والدا الموظفين فى الجهاز بريطانيين وسيكون المطلوب فقط أن يكون من يوظفه الجهاز بريطاني المولد.

وقال يانجر للصحفيين: "أريد أن أنتهز تلك الفرصة لأقوض خرافة لا زالت تتسبب كثيرا في استبعاد مرشحين محتملين لأنفسهم.. رسالتى بسيطة: ليس لدينا ضابط إم.آي 6 "قياسى".. إذا كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم إلينا".

وبث الجهاز أول إعلان تلفزيوني في تاريخه الذي يرجع إلى 109 أعوام مساء أمس الخميس، وينتهي الإعلان بجملة تقول "إم.آي 6 نحن مثلك تماما".