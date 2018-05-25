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طالبان تغلق 23 مدرسة فى شمال أفغانستان

الجمعة، 25 مايو 2018 09:59 ص
طالبان تغلق 23 مدرسة فى شمال أفغانستان حركة طالبان المسلحة
كابول (أ ش أ)
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صرّح مسئول أفغانى بأن مسلحى حركة طالبان أمروا بإغلاق 23 مدرسة بإقليم تخار فى شمال أفغانستان، خلال الأيام الماضية، ليحرموا بذلك آلاف الأطفال الأفغان من التعليم.

ونقلت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية، عن مدير الإدارة التعليمة بإقليم تخار عبد السميع آبيار، قوله إن طالبان حذرت من أنه إذا لم يتم الإفراج عن أحد مسئولى الحركة، الذى تم إلقاء القبض عليه فى قضية شبكة تجسس، فإنهم لن يسمحوا بإعادة فتح المدارس المغلقة.

وأضاف المسئول الأفغانى أنه تم إجراء محادثات مع وفد تابع للحركة، من أجل التوصل لحل سلمي، ولكن دون جدوى.

ولم تعلق طالبان على إغلاقها للمدارس حتى الآن.

 


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