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صور.. كوريا الشمالية تفكك مواقع تجارب نووية

الجمعة، 25 مايو 2018 12:21 ص
صور.. كوريا الشمالية تفكك مواقع تجارب نووية تفكيك موقع نووى
كتب عبد الوهاب الجندى
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نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة صور، تفكيك موقع للتجارب النووية فى بونج كيه رى فى كوريا الشمالية.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان أصدرته فى يوم 12 مايو إن عملية تفكيك موقع التجارب النووية ستبدأ بتفجير كل الأنفاق فى الموقع، ثم سيتم إغلاق مداخل الأنفاق بشكل كامل، وتفكيك المرافق الأرضية مثل مرافق المراقبة والمختبرات.

فى تحول مفاجئ الغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس، القمة التاريخية التى كانت مقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منددا بـ"عدائية" نظام بيونج يانج، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال عقد لقاء آخر.

 

تفجير موقع نووي

 

تفجير موقع نووي

 

جانب من تفكيك
جانب من تفكيك

 


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